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Метеоролог Цыганков: конец августа в Москве ожидается тёплым

Метеоролог Цыганков: конец августа в Москве ожидается тёплым

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что август в Москве будет тёплым, однако в середине месяца температура ненадолго опустится до климатической нормы.

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