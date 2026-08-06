Метеоролог Цыганков: конец августа в Москве ожидается тёплым

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что август в Москве будет тёплым, однако в середине месяца температура ненадолго опустится до климатической нормы.
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