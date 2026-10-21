В Петербурге суд избрал меру пресечения механику автоколонны, который, по данным следствия, выпустил на линию КамАЗ с просроченной проверкой газобаллонного оборудования, из-за чего 19 мая на стройке Судебного квартала на проспекте Добролюбова разорвался баллон и погибли два человека.