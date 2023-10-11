Мэр Новокузнецка назвал главный источник грязного воздуха в городе

Воздух в Новокузнецке загрязняют не только заводы.Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов перечислил источники загрязнения воздуха в городе, а также перечислил, вещества, из-за которых горожанам тяжело дышать.
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