Ванкувер Уайткэпс – Сент-Луис Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 30 июня

В воскресенье, 30 июня, сыграют Ванкувер Уайткэпс и Сент-Луис Сити в рамках МЛС (MLS). Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе BC Place Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.