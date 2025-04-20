🌾 В Сакском районе увеличили посевные площади на 2 тысячи гектаров В прошлом году было посеяно около 76 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.
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🌾 В Сакском районе увеличили посевные площади на 2 тысячи гектаров В прошлом году было посеяно около 76 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.