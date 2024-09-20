Госжилинспекция РТ призвала людей принять участие в подготовке домов к зиме

На старте нового отопительного сезона быть более активными и сообщать о нарушениях при подготовке жилого фонда к предстоящей зиме призвал начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».
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