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ОСН: зверобой используется для лечения угрей, акне и отбеливания пигментации

ОСН: зверобой используется для лечения угрей, акне и отбеливания пигментации

Зверобой применяется как в медицине, так и в косметологии. Его используют, в частности, для лечения угрей и акне, а также отбеливания кожи при веснушках и пигментации, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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