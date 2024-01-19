ОСН: зверобой используется для лечения угрей, акне и отбеливания пигментации

Зверобой применяется как в медицине, так и в косметологии. Его используют, в частности, для лечения угрей и акне, а также отбеливания кожи при веснушках и пигментации, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.
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