С «приветом» от Семеновича: на Цветному бульваре «ПИКнули»? 

Как более 1,1 тыс. кв. м дома на Цветном бульваре, 21, строение 1 оказалось почти 17 лет назад продано в частные руки людьми, имеющими уголовное прошлое? Какое отношение к истории имеет девелопер, человек Павла Грудинина - Андрей Стреналюк и ГК «ПИК» Сергея Гордеева? Подробности — в материале УтроNews.