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Сыгран пятый тур этапа Кубка России по шахматам

Сыгран пятый тур этапа Кубка России по шахматам

Во главе турнирной таблицы на этапе Кубка России по России среди мужчин по шахматам «Мемориал М. И. Чигорина» в Санкт-Петербурге находятся сразу шесть шахматистов после пятого тура 25 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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