Сыгран пятый тур этапа Кубка России по шахматам

Во главе турнирной таблицы на этапе Кубка России по России среди мужчин по шахматам «Мемориал М. И. Чигорина» в Санкт-Петербурге находятся сразу шесть шахматистов после пятого тура 25 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.