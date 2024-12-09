Ветеринар Сиротина назвала опасные для кошек и собак новогодние украшения

И дала несколько советов Ветеринарный врач Ангелина Сиротина рассказала, как украсить дом к Новому году без вреда для здоровья домашни хживотных и какие украшения могут навредить питомцам, передает радио Sputnik.
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