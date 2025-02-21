Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп знает Владимира Зеленского как облупленного, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что президент Эммануэль Макрон на предстоящих переговорах сможет убедить американского лидера изменить свой, возможно, предвзятый взгляд об Украине и главе киевского режима.