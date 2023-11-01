Виктория Дайнеко рассказала, что её дочь готовится показаться на публике

Виктория Дайнеко спокойно рассказывает о личной жизни, а вот дочь предпочитает скрывать. Девочка ходит уже во второй класс, но Вика до сих пор не то что не показала лицо ребёнка, а даже не назвала её имени.
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