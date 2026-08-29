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Сбитый лётчик, до конца жизни воевавший против России. 90 лет Джону Маккейну

Сбитый лётчик, до конца жизни воевавший против России. 90 лет Джону Маккейну

29 августа 1936 года родился Джон Маккейн. Как и его предки, он стал военным, был сбит советской ракетой над Вьетнамом, и после этого уже на политическом поприще до конца жизни воевал против СССР и России .

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