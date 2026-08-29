29 августа 1936 года родился Джон Маккейн. Как и его предки, он стал военным, был сбит советской ракетой над Вьетнамом, и после этого уже на политическом поприще до конца жизни воевал против СССР и России .
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