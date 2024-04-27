Собчак заявила, что обсуждала с Гагариной школы и секции для детей

Ксения Собчак представила снимок с Полиной Гагариной. В своем Telegram-канале Собчак разместила совместную фотографию с певицей и рассказала, что на детском празднике они обсудили выбор образовательных учреждений и кружков для своих чад.
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