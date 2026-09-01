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Рязанские новости

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В Рязани раскрыта группа мошенников, похитивших 40 млн рублей

В Рязани раскрыта группа мошенников, похитивших 40 млн рублей

Злоумышленники получили кредиты на сумму от 69 тысяч до 10 миллионов рублей, используя фиктивные документы о доходах и местах работы, общий ущерб превысил 40 миллионов рублей.

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