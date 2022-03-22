Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Окулов о большинстве ЦСКА: «Нужно его поднимать, без этого компонента идти до конца тяжело. Не хватает последнего паса»

Константин Окулов рассказал о проблемах ЦСКА при игре в большинстве.  Армейцы выиграли у «Динамо» (2:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина и ведут со счетом 3-0.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх