Окулов о большинстве ЦСКА: «Нужно его поднимать, без этого компонента идти до конца тяжело. Не хватает последнего паса»

Константин Окулов рассказал о проблемах ЦСКА при игре в большинстве. Армейцы выиграли у «Динамо» (2:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина и ведут со счетом 3-0.
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