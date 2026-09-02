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Официально: Хаджар не вернётся за руль машины Red Bull в Монце

Red Bull Хаджар пропустит Гран При Италии из-за сохраняющихся проблем с запястьем Пилот Red Bull Исак Хаджар не вернётся за руль на предстоящем Гран При Италии, что официально подтвердили в Red Bull.

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