Официально: Хаджар не вернётся за руль машины Red Bull в Монце

Red Bull Хаджар пропустит Гран При Италии из-за сохраняющихся проблем с запястьем Пилот Red Bull Исак Хаджар не вернётся за руль на предстоящем Гран При Италии, что официально подтвердили в Red Bull.
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