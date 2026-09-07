Птицы устали быть милыми — и вот что из этого вышло

Собаки и кошки давно поделили интернет — и совершенно незаслуженно. Птицы устраивают захваты власти, угрожают ножницами, кидают шипы с крыш и смотрят на людей с такой надменностью, будто именно пернатые тут хозяева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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