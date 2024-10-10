Мирный договор с РФ = госпереворот на Украине, пишет Forbes По мнению автора статьи Мелика Кайлана, мирное соглашение по формуле «НАТО в обмен на территории» несет большие риски для Украины и лично для Зеленского.
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