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Власти настаивают на аудите исторических долгов Moldovagaz

Власти настаивают на аудите исторических долгов Moldovagaz

Контракт на поставку газа, подписанный с «Газпромом» прошлой осенью, предусматривал, что в Moldovagaz будет проведен внутренний аудит для установления всех причин, приведших к накоплению исторической задолженности примерно в 700 миллионов долларов.

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