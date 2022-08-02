Власти настаивают на аудите исторических долгов Moldovagaz

Контракт на поставку газа, подписанный с «Газпромом» прошлой осенью, предусматривал, что в Moldovagaz будет проведен внутренний аудит для установления всех причин, приведших к накоплению исторической задолженности примерно в 700 миллионов долларов.
Контракт на поставку газа, подписанный с «Газпромом» прошлой осенью, предусматривал, что в Moldovagaz будет проведен внутренний аудит для установления всех причин, приведших к накоплению исторической задолженности примерно в 700 миллионов долларов.
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