Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Победы

Губернатор и глава АКЗС отметили, что этот день является символом единства, воинской доблести и стойкости многонационального народа России Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Победы.
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