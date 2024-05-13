Театр абсурда
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Театр абсурда

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Макронов не жалеть! Наши воюющие блогеры объявили охоту на «диких гусей» из Франции

Париж в печали: на Украине отправился к Бандере «лучший альпийский стрелок» Заявив, что натовские вояки присутствуют на Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск не стал уточнять, из каких именно стран военнослужащие и в каком количестве.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Кто к нам за смертью придет- тот  ее гарантировано получит. Сидите дома, ешьте круасаны!
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14 час.
Владимир Елкин
Лучший лягушатник на территории российских окраин, называемых &quot;украиной&quot; - дохлый! Работайте, братья!...но берегите себя!
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13 час.

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