Париж в печали: на Украине отправился к Бандере «лучший альпийский стрелок» Заявив, что натовские вояки присутствуют на Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск не стал уточнять, из каких именно стран военнослужащие и в каком количестве.
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