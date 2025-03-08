Театр абсурда
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Театр абсурда

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Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Итак, гуманитарно-цивилизационного чуда в Сирии не произошло: боевики-исламисты свергнувшие пророссийский режим династии Асадов и пришедшие к власти при активнейшей поддержке Турции, Израиля и США - некоторое время пытались играть в цивилизованных людей, способных даже иногда одевать костюмы и не любить прилюдно козочек с овечками.

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