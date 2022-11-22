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Кехман простил Бузовой постановку во МХАТе: «Наконец-то с ней познакомились. Симпатичная девушка»

Кехман простил Бузовой постановку во МХАТе: «Наконец-то с ней познакомились. Симпатичная девушка»

Участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» никого не оставило равнодушным. Больше всех это раздражало нынешнего руководителя театра Владимира Кехмана.

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