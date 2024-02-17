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  • николай лебедев
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Фон дер Ляйен: доходы от активов РФ пойдут на производство оружия для Украины

Фон дер Ляйен: доходы от активов РФ пойдут на производство оружия для Украины

Доходы от активов Российской Федерации пойдут на производство оружия для киевской стороны. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Комментарии
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Alex Nемо
Проценты потом как выплачивать будут? Забыла слова канцлера Германии Бисмарка: Русские всегда приходят за своими деньгами!
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3 час.
Владимир Соловьев
Воровать для Фон дер Ляйен - привычное дело, можно сказать её ремесло.
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3 час.
нл
николай лебедев
Это натуральный дебил, сбежавший из психушки, или косит под дебила.Его просто надо банить и не вступать с ним в споры-это подпитывает его грязную душонку.
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7 мин.

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