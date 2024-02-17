Доходы от активов Российской Федерации пойдут на производство оружия для киевской стороны. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен: доходы от активов РФ пойдут на производство оружия для Украины
Комментарии
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Alex Nемо
Проценты потом как выплачивать будут? Забыла слова канцлера Германии Бисмарка: Русские всегда приходят за своими деньгами!
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3 час.
Владимир Соловьев
Воровать для Фон дер Ляйен - привычное дело, можно сказать её ремесло.
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3 час.
нл
николай лебедев
Это натуральный дебил, сбежавший из психушки, или косит под дебила.Его просто надо банить и не вступать с ним в споры-это подпитывает его грязную душонку.
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7 мин.
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