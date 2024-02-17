Фон дер Ляйен: доходы от активов РФ пойдут на производство оружия для Украины

Проценты потом как выплачивать будут? Забыла слова канцлера Германии Бисмарка: Русские всегда приходят за своими деньгами!

Воровать для Фон дер Ляйен - привычное дело, можно сказать её ремесло.

нл

николай лебедев

Это натуральный дебил, сбежавший из психушки, или косит под дебила.Его просто надо банить и не вступать с ним в споры-это подпитывает его грязную душонку.