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Царьград

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«Последний богатырь. Колобок» собрал 5 млн рублей в Забайкалье

«Последний богатырь. Колобок» собрал 5 млн рублей в Забайкалье

В Забайкалье подвели итоги кинопроката за август 2026 года. Сведения о самых кассовых картинах месяца опубликовала пресс-служба Забайкалкрайстата.

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