Местные жители не понимают, зачем это было сделано В Барнауле неизвестные ночью бросали ножи из окна жилого дома / Фото: "Дружный район Барнаул" На улице 280-летия Барнаула неизвестные ночью бросали ножи из окна многоквартирного дома, сообщается в Max-канале "Дружный район Барнаул".