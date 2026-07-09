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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле неизвестные ночью бросали ножи из окна жилого дома

В Барнауле неизвестные ночью бросали ножи из окна жилого дома

Местные жители не понимают, зачем это было сделано В Барнауле неизвестные ночью бросали ножи из окна жилого дома / Фото: "Дружный район Барнаул" На улице 280-летия Барнаула неизвестные ночью бросали ножи из окна многоквартирного дома, сообщается в Max-канале "Дружный район Барнаул".

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