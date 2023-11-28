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Ростех

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«Росэлектроника» представит образцы перспективной ЭКБ на выставке «Электроника России»

«Росэлектроника» представит образцы перспективной ЭКБ на выставке «Электроника России»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит на выставке «Электроника России» образцы современной отечественной электронно-компонентной базы, в том числе сверхвысокочастотные изделия для космоса и техники специального назначения.

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