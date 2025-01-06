Paychex Inc. ведет переговоры о приобретении Paycor HCM Inc

Компании Paychex Inc. и Paycor HCM Inc. ведут переговоры о слиянии. По информации источников, знакомых с ситуацией, сделка может быть анонсирована уже на этой неделе, хотя окончательное решение еще не принято, и переговоры могут сорваться.
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