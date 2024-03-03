В подмосковном Падиково представили экспозицию оружия российской армии

В частном музее была представлена коллекция военной техники, используемой российской армией. Посетители смогут увидеть различные типы танков, пулеметов, знамен, трофейной техники, а также ранее считавшиеся утерянными экспонаты, передает «Российская газета».
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