Украинского военного приговорили к 29 годам колонии за убийство двоих жителей

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил 26-летнего наводчика-оператора разведывательной роты бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Макеева к 29 годам колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей Мариуполя.
Верховный суд Донецкой народной республики приговорил 26-летнего наводчика-оператора разведывательной роты бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Макеева к 29 годам колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей Мариуполя.
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