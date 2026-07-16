Захарова заявила о распределении ЕС заказов в интересах ВСУ

Европейский союз (ЕС) распределяет военные заказы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на выпуск продукции для террористических ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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