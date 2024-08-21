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Лавров оценил версию о «выпивших офицерах», взорвавших «Северные потоки»

Лавров оценил версию о «выпивших офицерах», взорвавших «Северные потоки»

Лавров оценил версию о «выпивших офицерах», взорвавших «Северные потоки» Вчера 653 прочитали Германия должна прекратить «категорически отказываться предъявлять факты», которые не могла не обнаружить, и ответить на все вопросы о подрыве «Северных потоков», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

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