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Сбежал из ВСУ на такси, сказал: "Стреляйте!" Самый дерзкий побег из Украины

Сбежал из ВСУ на такси, сказал: "Стреляйте!" Самый дерзкий побег из Украины

Сотрудник погранслужбы Незалежной, военнослужащий ВСУ, совершил, наверное, самый дерзкий побег из своей страны.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ПОВЕРИТ В ЭТУ СКАЗКУ  только ФСБ
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18 час.
Людмила Лиханова
Пройдет жесткую проверку. Для этого не нужны жесткие меры, есть технологии выявления лжи и правды  и это не полиграф. Если чист - добро пожаловать, а если нет - что ж...будет подневольно работать на процветание России.
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18 час.
Михаил Сартин
А что, был-бы боекомплект - стрелял-бы? Прикольно.
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15 час.

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