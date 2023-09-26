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Глава РПЛ Алаев: «Пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем»

Глава РПЛ Алаев: «Пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем»

– Как вы поняли однозначное заявление Чеферина о том, что пока идет СВО, Россия не вернется в международный футбол?  – Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз.

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