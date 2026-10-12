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Нижегородская правда

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Фонд развития территорий одобрил заявку Нижегородской области на расселение аварийного жилья

Фонд развития территорий одобрил заявку Нижегородской области на расселение аварийного жилья

Фонд развития территорий предоставит Нижегородской области финансовую поддержку на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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