Сценарии на Новый год 2024, предназначенные для корпоративных вечеров Виталий МорозБольшинство трудовых коллективов Российской Федерации тщательно готовятся к встрече Нового 2024 года — продумывают сценарий для корпоратива, выбирают место проведения, меню, костюмы, декорации, реквизит и т.
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