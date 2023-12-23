Сценарии на Новый год 2024, предназначенные для корпоративных вечеров Виталий МорозБольшинство трудовых коллективов Российской Федерации тщательно готовятся к встрече Нового 2024 года — продумывают сценарий для корпоратива, выбирают место проведения, меню, костюмы, декорации, реквизит и т.