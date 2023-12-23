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Сценарии на Новый год 2024, предназначенные для корпоративных вечеров

Сценарии на Новый год 2024, предназначенные для корпоративных вечеров

Сценарии на Новый год 2024, предназначенные для корпоративных вечеров Виталий МорозБольшинство трудовых коллективов Российской Федерации тщательно готовятся к встрече Нового 2024 года — продумывают сценарий для корпоратива, выбирают место проведения, меню, костюмы, декорации, реквизит и т.

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