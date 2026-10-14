Соватор "адских санкций" конгрессмен Хойер раскрыл цель ударов ВСУ по России. Он проговорился русским пранкерам, раскрыв вовлечённость США.
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