Мосбиржа и ЦБ обсудили условия торгов выходного дня с участниками рынка

В конце прошлой недели профучастники рынка ценных бумаг приняли участие в обсуждении принципов торгов ценными бумагами в выходные и праздничные дни совместно с ЦБ и Мосбиржей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на пять источников в брокерских компаниях.