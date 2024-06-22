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Во Владимирской области сельхозпредприятие втайне использовало пестициды

Во Владимирской области сельхозпредприятие втайне использовало пестициды

Организация работает в Александровском районе.Плановая проверка регионального Россельхознадзора сельхозпредприятия в Александровском районе Владимирской области показала, что оно нарушает требования законодательства РФ.

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