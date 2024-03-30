Разговор с хохлом

– Какие мы вам братьтя, хто вам это сказал?! Мы сами по себе! А вы лизэты й лизэтэ. Вы понимаете, шо мы не хотымо з вамы жыты?! Мы хотим отдильно, без вас, сами по себе! – Понимаем.