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Царьград

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Обломки беспилотника упали на объекте топливного-энергетического комплекса в Тульской области

Обломки беспилотника упали на объекте топливного-энергетического комплекса в Тульской области

В Тульской области обломки украинского БПЛА рухнули на одном из объектов ТЭК.Обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса в Тульской области.

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