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Дроны «Лютый» дотянулись до Урала. Взрывы в порту Ялты. Европа вслед за США отказала Зеленскому в ракетах ПВО — Сводка с фронта 7 августа

Дроны «Лютый» дотянулись до Урала. Взрывы в порту Ялты. Европа вслед за США отказала Зеленскому в ракетах ПВО — Сводка с фронта 7 августа

Украинская террористическая кампания против Wildberries продолжилась и в ночь на 7 августа — теперь украинские дроны фиксировались у Екатеринбурга.

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