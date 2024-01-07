Россия XVIII века глазами японцев: отпадающие носы, румяные женщины и «мутное саке»

В XVIII веке японский капитан Дайкокуя Кодаю не по своей воле 10 лет провел в России. Получилось это так: в 1783 году торговое судно под управлением Кодаю попало в бурю и потеряло управление, и только после семимесячных скитаний по Тихому океану корабль прибило к одному из Алеутских островов.