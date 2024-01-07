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Россия XVIII века глазами японцев: отпадающие носы, румяные женщины и «мутное саке»

Россия XVIII века глазами японцев: отпадающие носы, румяные женщины и «мутное саке»

В XVIII веке японский капитан Дайкокуя Кодаю не по своей воле 10 лет провел в России. Получилось это так: в 1783 году торговое судно под управлением Кодаю попало в бурю и потеряло управление, и только после семимесячных скитаний по Тихому океану корабль прибило к одному из Алеутских островов.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Это не в 18 веке
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