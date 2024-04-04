Венесуэла официально присоединила к себе спорную территорию Гайана-Эссекибо, приняв закон о создании нового штата

Власти Венесуэлы включили в состав страны спорную с соседней Гайаной территорию Гайана-Эссекибо. Законодательными органами страны был принят соответствующий закон, который наделяет Эссекибо правами 24-го штата Венесуэлы.
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