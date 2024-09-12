L'Équipe: Мбаппе раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подверг критике сборную Франции. Как сообщает L'Équipe, Мбаппе заявил о нехватке тактической подготовки в сборной и раскритиковал работу штаба главного тренера команды Дидье Дешама.
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