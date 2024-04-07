Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

Арсен Межлумов

Путин: «Иногда Песков несет такую пургу…». Лучше бы он молчал, умнее выглядел бы! Кстати, много ли мы видели случаев, чтобы «наши теннисисты с честью отстаивали свой флаг»? Они с честью отстаивают не свой флаг, а призовые! И нельзя не согласиться со словами великой Ирины Винер:- «Ехать на Олимпиаду — позор!».