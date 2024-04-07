В российском социуме продолжается разгораться дискуссия насчет того - нужно ли ГОРСТКЕ наших спортсменов, получивших-таки милостивое разрешение - ехать в Париж.
Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли
Комментарии
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Арсен Межлумов
Путин: «Иногда Песков несет такую пургу…». Лучше бы он молчал, умнее выглядел бы! Кстати, много ли мы видели случаев, чтобы «наши теннисисты с честью отстаивали свой флаг»? Они с честью отстаивают не свой флаг, а призовые! И нельзя не согласиться со словами великой Ирины Винер:- «Ехать на Олимпиаду — позор!».
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11 час.
Vladimir Soukhatchev
Может ли кто-нибудь объяснить мне на пальцах Почему Высокопрофессиональный спорт за Большие Деньги стал Олимпийским Видом? Только без мантр об эксклюзивности/разнообразии/духе олимпизма, пожалуйста.
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Промокашка -разовый материал , в урну его
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9 час.
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