Джурасович: «В Сербии будут рады, если Борисов выиграет «Оскар»

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, какие фильмы или сериалы предпочитает, а также высказался о том, что российский актер Юрий Борисов стал номинантом американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
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