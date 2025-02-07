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Джурасович: «В Сербии будут рады, если Борисов выиграет «Оскар»

Джурасович: «В Сербии будут рады, если Борисов выиграет «Оскар»

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, какие фильмы или сериалы предпочитает, а также высказался о том, что российский актер Юрий Борисов стал номинантом американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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