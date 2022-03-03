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Снукер. Welsh Open. 1/16 финала. Трамп обыграл Си Цзяхуэя, О’Салливан против Дина Джунху и другие партии

Сегодня в Ньюпорте пройдут очередные партии 1/16 финала снукерного турнира Welsh Open. Снукер Welsh Open Ньюпорт, Уэльс 1/16 финала 2 марта Нил Робертсон (Австралия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 4:1 Мэтью Стивенс (Уэльс) – Митчелл Манн (Англия) – 4:0 Скотт Дональдсон (Шотландия) – Курт Мафлин (Норвегия) – 4:1 Джимми Робертсон (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 4:2 Эллистер Картер (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 4:2 Джадд Трамп (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 4:2 Чжан Анда (Китай) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 4:2 Джо Перри (Англия) – Марк Аллен (Англия) – 4:3 3 марта Хоссейн Вафаей (Иран) – Джек Джонс (Уэльс) – 16.

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