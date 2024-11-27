Пользователи Wildberries заработали миллиард рублей на отзывах

Пользователи Wildberries заработали один миллиард рублей с помощью инструмента «Рубли за отзывы». С начала запуска акции в начале мая в ней приняло участие более 600 тысяч товаров от десятков тысяч продавцов.
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